شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقرر إغلاق مركز طبي بعد إصابة أحد أطبائه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إغلاق إحدى المراكز الطبية بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح لمدة 15 يوما بعد اكتشاف إصابة أحد أطباء المركز بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وقال المحافظ إن القرار يأتى في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين خاصة المترددين على المركز، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم شامل للمركز والمبانى الملاصقة.
وعقب اكتشاف الحالة، مساء الاثنين، قامت مديرية الصحة والطب الوقائي بتطهير المركز والمبانى الملاصقة، ومتابعة جميع المخالطين للطبيب المصاب خلال الفترة الماضية.
ووجه محافظ مطروح بنشر الإجراءات والتوعية اللازمة للمواطنين خاصة المخالطين للطبيب المصاب خلال الفترة الماضية للحافظ على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.
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