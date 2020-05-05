شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة توقع عقود 5 مشروعات بحثية لـ«كورونا» بتمويل مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون للدراسات العليا والبحوث، الثلاثاء، عقود عدد (5) مشروعات بحثية في مجال فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ويمول هذه المشروعات صندوق البحوث بالجامعة بإجمالي مبلغ 987 ألف جنيه.
حضر توقيع العقود كل من الدكتور نسرين صلاح إبراهيم عمر عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس أصحاب المشاريع الفائزة.
وقالت الجامعة في بيان، الثلاثاء، إن المشروعات الفائزة هي مشروع الدكتور محمود مصطفى البندارى، أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية الطب بعنوان «الواسمات الجزيئية المختلفة ذات الأهمية التنبؤية والنذرية في نتيجة covid -19» بتكلفة 300 الف جنيه مصرى، ومشروع الدكتور حاتم عبدالوهاب الألفي، أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية الطب بعنوان «تجربة سريرية متسلسلة تجريبية على شفاء فيروس covid -19 باستخدام مزيج من هذه الأدوية (النيتازوكسانيد، والريبالفين، والأيفرمكتين مع الزنك» بتكلفة 200 ألف جنيه.
وأضافت: «مشروع الدكتور معتز ماهر عمارة، أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، بعنوان «تصنيع جهاز تنفس صناعي لمقاومة جانحة فيروس كورونا المستجد covid -19» بقيمة 100 ألف جنيه، ومشروع الدكتور تامر على الحديدي أستاذ مساعد الأمراض الصدرية بكلية الطب بعنوان «الآثار القلبية الرئوية والمناعية لمرض كورونا المستجد على مجموعة من المتعافين» بقيمة 300 ألف جنيه، ومشروع الدكتور على عبدالوهاب صبح مدرس بقسم الأطفال كلية الطب بعنوان «العوامل الجينية المؤثرة على استجابة الجسم للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد» 87 ألف جنيه».
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