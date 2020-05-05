شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية بأسيوط يحتفل بخروج 23 متعافي من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل الفريق الطبي لمستشفى عزل المدينة الجامعية، بمحافظة أسيوط، اليوم، بشفاء وخروج 23 حالة جديدة من مصابي ڤيروس كورونا المستجد. وحرص الأطباء والتمريض والعاملين على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم. وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى عزل المدينة الجامعية، وكل مستشفيات العزل بالمحافظة، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بڤيروس كورونا، ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 7,201

تعافي 1,730

وفيات 452

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