شكرا لقرائتكم خبر عن عزل منزل ببئر العبد بعد إصابة فتاة بفيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الجهات المعنية بعزل منزل فتاة أصيبت بفيروس كورونا المستجد بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وذلك بعد قيام إدارة الشؤون الصحية ببئر العبد بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطهيره وتعقيمه جيدًا.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه «بشأن عزل حالة بمستشفى بئر العبدالمركزي للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد فقد تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل».

وأضاف «شوكة» أنه «قد وردت نتيجة تحليل العينة والتي تفيد إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، وبذلك تصبح ثان حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بشمال سيناء، وهي حاليًا بقسم العزل بمستشفى بئر العبدالمركزي لتلقي العلاج اللازم، تمهيدا لنقلها إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية».

وأضاف وكيل الوزارة، أن فرق الترصد قامت بعمل تقصي وبائي وأعمال تطهير لمنزل الحالة وإجراءات متابعة وسحب عينات من جميع المخالطين لها، بجانب فرض الحجر المنزلي على جميع أفراد الأسرة لمدة 14 يوما وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وطالب مدير مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة في تلك الفترة الهامة والعصيبة.

بدوره، أكد محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن الفتاة المصابة من أهالي بئر العبد، وتبلغ من العمر 16 عامًا، وتم نقلها للمستشفى إثر إصابتها بارتفاع في درجة الحرارة وأعراض مرض الانفلونزا، حيث تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء التحاليل اللازمة.

وأشار سالم، إلى قيام فريق من الإدارة الصحية ببئر العبد بتعقيم وتطهير المنزل الذي يقع بشارع مركز الشباب ببئر العبد، وأخذ مسحة من جميع المخالطين للحالة المصابة.

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وتعد هذه هي الحالة الثانية التي تصاب بفيروس كورونا المستجد بشمال سيناء، حيث أصيبت الأسبوع الماضي سيدة مسنة بالفيروس، وتم نقلها إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

عزل منزل ببئر العبد بعد إصابة فتاة بفيروس كورونا شمال

عزل منزل ببئر العبد بعد إصابة فتاة بفيروس كورونا شمال

عزل منزل ببئر العبد بعد إصابة فتاة بفيروس كورونا شمال