شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يدعم الأسر الخاضعة للعزل الصحي بـ 1245 كرتونة مواد غذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تدعيم جمعية الهلال الأحمر والإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بـعدد 1245 كرتونه مواد غذائية و135 دجاجة، مقدمه من مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على الأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا ولسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل وحرصا على توفير سبل الراحة المعيشيه لهم.

وأكد المحافظ أن الدولة بكافه أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنيه مستمره في تقديم كافة أوجه الدعم الصحي والمعنوي للمصابين والمتضريين من تداعيات فيروس كورونا فضلا عن تكثيف حملات التوعية وأعمال التطهير والتعقيم بكافه مراكز ومدن المحافظة والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه للحد من انتشار الفيروس توفير حياه كريمه لهم.

ووجه محافظ الشرقيه وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافه لهم وتقديمها بمعرفة الفريق الطبي الوقائي بمديرية الشؤون الصحية كاجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت المديرية بتقديم عدد 200 كرتونة مواد غذائية و135 دجاجه لجمعية الهلال الأحمر بالاضافه إلى توزيع 1045 كرتونه مواد غدائيه عدد 19 إداره اجتماعية بواقع 55 كرتونه لكل إداره لتوزيعها على الأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي، تقدم لهم من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية الشؤون الصحية لرفع العبء والمعاناه عن كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذه معهم طوال فتره الحجر الصحي .