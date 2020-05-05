شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل لـ15 مواطنًا برفح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة شمال سيناء عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 15 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح.
وقال العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، إنه تم دفع مبالغ التعويضات للمواطنين على الحسابات الخاصة بهم في البنك، وأن تاريخ استحقاق الصرف لتلك المبالغ بعد غد الخميس، مشيرًا إلى أن مبالغ التعويضات تتراوح ما بين 30 ألف و200 ألف جنيه طبقًا للمساحة المحصورة والمواد المستخدمة في البناء.
بدوره، وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بسرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.
وأشار المحافظ إلى تخصيص مبلغ 332 مليون جنيه بمديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار التي أضيرت، ومبلغ 58 مليون جنيه بمجلس مدينة العريش، ومبلغ 50 مليون جنيه فى مجلس مدينة الشيخ زويد، ومبلغ 517 مليون جنيه فى مجلس مدينة رفح للصرف منها للمواطنين المضارين بعد استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للصرف.
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