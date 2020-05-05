شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بالثانى الثانوى يشتكون من تشابه إجابات الاختيار من متعدد بامتحان الفلسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شكا طلاب بالصف الثانى الثانوى الذين أدوا الامتحان خلال الفترة الثانية من 12 ظهرا وحتى 3 عصرا، من صعوبة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، موضحين أن الأسئلة المقالية كثيرة مقارنة بالاختيار من متعدد وتحتاج إلى كتابة كثيرة.

وقالت الطالب مى أحمد، إن أسئلة امتحان الفلسفة كان صعب والإجابات متاشبهة مع بعضها، كما أن الأسئلة المقالية كثيرة، قائلة: يجب مراعاتنا فى التصحيح، مشيرة إلى أن الامتحان اعتمد على الفهم بنسبة كبيرة.

وقالت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن الأسئلة جاءت وفق سياسة التقييم الجديد بحيث تعتمد على الفهم ومن المنهج الدراسى، قائلة: ليس ضروريا أن تكون من الكتاب ولكنها من المنهج وفق الأجزاء المحددة من قبل الوزارة حتى منهج 15 مارس الماضى، مؤكدة أن غرفة العلميات لم تتلقى أى شكاوى بخصوص الأسئلة.

وتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

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ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) حيث تستقبل منصة الامتحان الالكترونى قرابة 284 ألف طالب وطالبة فى اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى أكثر من 286 ألف طالب وطالبة فى المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الثانى الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".