شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشارك فى فعاليات البرنامج التدريبى للقيادات الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات البرنامج التدريبي "الإدارة والقيادة" للقيادات الشابة الهندسية بالوزارة والمنفذ بقطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى باستخدام منصات التعلم عن بُعد (E-Learning ) .

وقال عبد العاطى أن تطبيق هذا الاسلوب التدريبي يأتى فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الالكترونى وإستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم، مشيرا الى أهمية هذه البرامج فى بناء وتنمية مهارات شباب مهندسى الوزارة ليكونوا قيادات المستقبل وكذلك بضرورة الاستمرار فى تطبيق منهجية التعلم عن بُعد وخصوصاً فى ضوء الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الوزارة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.

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وأجرى عبد العاطى حوارا مفتوح مع المتدربين تناول العديد من الموضوعات ذات الصله بمهام ومشروعات الوزارة وكذلك الموضوعات المقترحة للتدريب.

من جانبه قال الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب أنه جارى حاليا الإعداد للتوسع فى تطبيق هذه المنهجية فى عدد من فروع القطاع بالمحافظات .