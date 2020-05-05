شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 93472 طالب بالصف الثانى الثانوى أدوا امتحان اليوم دون مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن 93472 طالب وطالبة، بالصف الثانى الثانوى، أدوا اليوم، امتحانهم إلكترونيا من المنازل فى مادة (الأحياء) بالنسبة لشعبة العلمية، ومادة (الفلسفة والمنطق) وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة، وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

وأكد حجازى خلال ترأسه غرفة العمليات المركزية بالمديرية ومسؤلى التطوير التكنولوجى والتعليم الثانوى والإحصاء، أن امتحان اليوم لم ترد منه مشاكل سوى بعض المشكلات البسيطة بالتسجيل التى تم حلها ومعالجتها على الخطوط المتاحة، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الامتحانات والرد على أسئلة واستفسارات الطلاب وكذلك وحل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.

وأضاف حجازى أن المديرية اتاحت عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) وتطبيق الاسكاى بى للرد على الطلاب فى حال ظهور أى مشكلة، مشيرا إلى أن الوزارة أتاحت تطبيق إلكترونى يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار و تقديم شكوى اثناء الاختبار وتم نشره على كافة وسائل التواصل المخصصة المديرية والإدارات والمدارس كالاتى:https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain/

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وبدأت المجموعة الثانية من طلبة الصف الثانى الثانوى العام، قبل قليل أداء امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطقة، ضمن اختبارات نهاية الترم الثانى، التى تتم من المنزل على التابلت، حيث انتهى قرابة 290 ألف طالب فى الفترة الأولى من اختباراتهم وبدأ قرابة 300 ألف فى الفترة الثانية

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار على مجموعتين، فى المجموعة الأولى (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) حيث تستقبل منصة الامتحان الإلكترونى قرابة 284 ألف طالب وطالبة فى اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى أكثر من 286 ألف طالب وطالبة فى المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الثانى الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.