شكرا لقرائتكم خبر عن هدم عقار آيل للسقوط بالخليفة واستمرار حملات فتح الجراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الحملات التى تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ضد مافيا البناء المخالف بعد صدور قرار وقف البناء على مستوى أحياء المحافظة تتم على قدم وساق وأن الأعمال التى تتم بعد إصدار هذا القرار يتم تخاذ أشد الإجراءات ضد مرتكبيها وكذلك أعمال البناء فى الجراجات وتحويلها لأغراض أخرى، موضحا أن أحياء القاهرة تعمل دائما على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وفى هذا السياق شنت بعض احياء العاصمة عدة حملات، حيث نفذ حى الخليفة حملة استهدفت هدم العقار رقم 19 درب الخدام سوق السلاح للخطورة الداهمة تنفيذا لقرار رقم 78 لسنة 2018 والعقار مكون من ثلاثة أدوار اسقف خرسانية.

كما نفذ حى حدائق القبة حملة أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل جراج العقار رقم 140 شارع سعيد الجمال إلى محلات، وفى حى الزاوية الحمراء أسفرت الحملات عن إزالة بناء مخالف بالعقار رقم 12 شارع يوسف التهامي بمنطقة القصيرين، كما أسفرت حملة بحى المعادى عن إيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 9 بالشطر السابع بزهراء المعادى.

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وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.