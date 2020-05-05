شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 9 شوارع بحى البساتين وتوزيع 1500 كرتونة سلع على أسر العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة حى البساتين جنوب القاهرة، برئاسة اللواء محمود ضياء، أعمال تركيب بلاط انترلوك بـ9 شوارع ضمن أعمال الخطة الاستثمارية ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الجمالى بالشوارع، حيث تم تركيب الانتر لوك بشوارع مكة المكرمة، الجامع، حسن عبدالرازق، زين العابدين، عاشور عزام، المدينة المنورة، فهمى الجمل، عبد عبد النبي صالح ، شارع أحمد الحصاوي من شارع مزرعة البط.

وفى سياق آخر وزع رئيس حى البساتين 1500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررين بجائحة فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية وأحد رجال الأعمال.

وقال اللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، إنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم الفئات الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية خاصة في ظل ما تمر بها البلاد من أزمة مواجهة فيروس كورونا والقرارات الصادرة بشأن حظر التجوال مما أثر على العديد من أبناء أهالى حي البساتين الذين يحصلون على قوت يومهم يوما بيوم ارتباطا بكون الحى احد الأحياء التى تحظي بنسبة كبيرة من الحرفين والعمالة باليومية تم توفير 200 حقيبة سلع غذائية لتوزيعها على أهالي حي البساتين المستحقين للدعم والمساعدة خلال هذه الفترة وبذلك يصل إجمالي ما تم توفيره وتوزيعه حتى الان 1500 حقيبة وكرتونة مواد غذائية و300 كيلو أرز و140 كيلو سكر .

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كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.