شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا.. 388 حالة بنسبة 5.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 388 حالة اصابة بفيروس كورونا كأعلى معدل إصابات يومى لكوفيد 19 المستجد فى مصر منذ بدء الأزمة وحتي اليوم بنسبة 5.3 % من مجمل الإصابات التى تجاوزت الــ 7201 حالة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بينهم أجنبى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.