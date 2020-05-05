شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن صفر إصابات بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن عدم تسجيل إصابات جديدة داخل حدوده لليوم الثامن على التوالى وتسجيل 6 حالات قادمة من الخارج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق وقعت الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم، فى العاصمة الأردنية عمان، ثلاثة اتفاقيات للمساعدات التنموية بين البلدين بقيمة 340 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقع الاتفاقيات عن الجانب الأردني وزير التخطيط الدكتور وسام الربضى، وعن الجانب الأمريكي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدكتور جيم بارنهارت.

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وخصصت الاتفاقية الأولى مبلغ 263.8 مليون دولار، لتحسين جودة القطاع الاجتماعي، في حين خخصت الاتفاقية الثانية مبلع 43.5 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية، أما الاتفاقية الثالثة فقد خصصت مبلغ 33 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2019 م.