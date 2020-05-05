شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى طائرات الجسر الجوى لعودة العالقين المصريين من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، أولى الرحلات الاستثنائية التى سيرتها الشركة الوطنية مصر، القادمة من دولة الكويت، على متنها نحو 298‪ مصريا من العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجهزت سلطات مطار القاهرة الدولى، استعدادات خاصة لاستقبال رحلة المصريين رقم ms611، القادمين من الكويت وإنهاء إجراءاتهم، حيث سيتم نقل جميع الركاب القادمين على متن الرحلة إلى المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر، والمخصصة، لقضاء 14 يوما من العزل الصحى المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.

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كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.