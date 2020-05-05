شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: لا صحة لنشر صفحة الوزارة صور قديمة لعناصر إرهابية مقتولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما روجته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعى الموالية للجماعات الإرهابية حول حذف وزارة الداخلية من الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ، للبيان الصادر بشأن نجاح الأجهزة الأمنية فى إستهداف وكر إختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء ومصرع 18عنصر إرهابى عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات ، أو نشر صورة قديمة لأحد العناصر التى لاقت مصرعها عام 2017 .

وأكد المصدر الأمنى أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافيةً تماماً للحقيقة وتأتى فى إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعات الإهاربية فى ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأى العام ،وتقديم الدعم المعنوى لعناصرها الإرهابية .

Advertisements