شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 عناصر إجرامية فى جزيرة المغربى بعد تبادل إطلاق النار مع أمن أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط من ضبط 4 عناصر إجرامية وخارجين على القانون، وهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، والذين يتخذون من جزيرة المغربى بمركز البدارى وكرا لهم، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين الشرطة والعناصر الإجرامية واشتباكات بالأسلحة النارية، وجار مطاردة آخرين.

كانت مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع الأمن العام، والأمن المركزى، والأمن الوطنى والمباحث الجنائية، وقوات الأمن وبمشاركة ضباط مباحث بعدد من المراكز والأقسام، قد داهمت اليوم الثلاثاء عدد من الخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية من خلال حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط.

تمت مداهمة مناطق بجزيرة المغربى بمركز البدارى والتى تتخذها العناصر الإجرامية وكرا لهم، وعندما استشعرت العناصر الإجرامية سيارات الأمن المركزى، وقوات الأمن بدأت فى إطلاق النار على القوات مما أدى الى تبادل إطلاق النار معهم، وتمكنت الحملة من استهداف 4 عناصر وضبطهم والحصول على الأسلحة النارية التى بحوزتهم .

وتواصل الحملة الأمنية مداهمتها للوكر الذى تتخذ منه العناصر الإجرامية مكانا بعيدا عن أعين الأمن فى محاولة لضبط العناصر المطلوبة بعد ورود معلومات للجهات الأمنية بمديرية أمن أسيوط وأكدتها تحريات فرق البحث بتواجد عدد من العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية ببعض المناطق بالجبل الغربى.