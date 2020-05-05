شكرا لقرائتكم خبر عن 30 أتوبيسا لنقل المصريين العائدين من الكويت لأماكن للحجر الصحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت هيئة النقل العام بالقاهرة بـ30 أتوبيسا مجهزة لنقل المصريين العائدين من دولة الكويت، المقرر عودتهم اليوم، إلى أماكن الحجر الصحى بالمدن الجماعية المخصصة لاستقبالهم لقضاء 14 يوما حجر صحى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة، تم تجهيز 30 أتوبيسا ينتظرون الآن بمطار القاهرة الدولى لنقل المصريين لأماكن الحجر الصحى بالمدن الجامعية .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"الخليج 365"، أن الأتوبيسات تم تعقيمها وتطهيرها كباقى أتوبيسات الهيئة، مع الحرص على ارتداء السائق أوات الوقاية من الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه يتم الكشف يوميا على كل السائقين والمحصلين العاملين بالهيئة قبل صعودهم للسيارات يوميا من خلال كواشف للحرارة، وأنه سيتم إعادة تعقيم الأتوبيسات بعد انتهائها من نقل العائدين من الكويت .

Advertisements

وأنهى المصريين العالقين بدولة الكويت إجراءات سفرهم من مطار الكويت الدولى، على متن أولى الرحلات الاستثنائية التابعة لشركة مصر للطيران رحلةً رقمًMS611 والتى سيرتها وزارة الطيران المدنى، صباح اليوم الثلاثاء، لإعادة العالقين هناك فى ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

من المقرر أن تصل الرحلة فى غضون ساعات قليلة، إلى مطار القاهرة الدولى، حيث يتم نقل جميع الركاب القادمين عليها إلى مناطق العزل المخصصة بالمدن الجامعية، لقضاء 14 يوما المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء .

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.