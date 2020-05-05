شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا لأول مرة وتعافى 170 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الصحة بدمياط ، أن المحافظة لم تسجل اليوم الثلاثاء أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط لـ"الخليج 365"، أن المحافظة تشهد استقرارا ملحوظا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأشار إلى أن عدد مصابى فيروس كورونا فى دمياط، شهد انخفاضا خلال الأيام الماضية مقارنة بالأسابيع الماضية

وكشف طلحة عن تعافى 170 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل وتعد المحافظة الأعلى فى نسب الشفاء على مستوى الجمهورية

وأكد طلحة أن الأسبوع الثامن شهد انخفاضا فى أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ رصد أول حالة إيجابية بالمحافظة يوم 7 مارس الماضى .

وقال طلحة إن الأمور حاليا مطمئنة ولكن بشرط التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة، مضيفا أن المحافظة شهدت 33 حالة وفاة أكدت نتائج التحاليل إيجابية حالاتهم وارتفاع نسبة الوفاة جاءت نتيجة أن حالتهم الصحية متأخرة وأغلبهم كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة.

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وأكد طلحة أن هناك 137حالة من أبناء دمياط يتلقون العلاج بمستشفيات ومراكز الحجر الصحى من بينهم 55 حاله سلبي للمرة الأولى وتنتظر التحاليل للمرة الثانية.

وقال أن الأطقم الطبية بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر يؤدون عملهم على الوجه الاكمل ووجه لهم التحية والتقدير على تلك الجهود مشيرا إلى تواجد نحو 100 حالة تستكمل العلاج بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر.

وأضاف طلحة أن مديرية الصحة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وأن فرق الترصد يعمل بشكل مميز في تتبع الحالات الايجابية والمخالطين وأن الأيام الماضية شهدت انخفاض في حالات الإصابة

واختتم طلحة حديثة قائلا نفسى أوجه الشكر للمواطنين على التزامهم وانتهز الفرصة لتوجيه رسالة لهم لحمايتهم ووقايتهم من التقاط العدوى وأقول لهم وفريقى نعمل 24 ساعة خوفا على حياتكم وأناشدكم البقاء فى منازلكم وبلاش التجمعات الكثيرة وأوقات بحس أن ده موسم المصيف.