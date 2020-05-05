أخبار مصر | إنفوجرافيك.. رسائل الحكومة في مؤتمر عودة المصريين العالقين بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. رسائل الحكومة في مؤتمر عودة المصريين العالقين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء الخارجية والإعلام والهجرة، بشأن ملف عودة المصريين العالقين بالخارج، ضمن التداعيات العالمية لفيروس كورونا المُستجد.

وتستعرض "الخليج 365"، في الإنفوجرافيك التالي، أبرز القرارات والرسائل الواردة من المؤتمر:

- الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج فى أسرع وقت.

- هناك فئة من المصريين فى دول الخليج اضطروا للعودة بعد فقدان وظائفهم.

- الحكومة ولجنة متابعة المصريين العالقين، مستمرة فى العمل.

- متابعة أوضاع المصريين فى الخارج، لحين عودتهم من الخارج.

- هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج فى الدولة المصرية.

- الدولة لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب فى العودة إلى مصر.

- نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد.

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- لجنة وزارية لمتابعة الملف، وإعادة المصريين بالخارج رغم إمكانيات مصر فى ظل أزمة كورونا.

- الدولة وضعت جدولًا زمنيًا لعودة المصريين العالقين بالخارج.

- عودة المصريين العالقين في الكويت بداية من اليوم الثلاثاء، والدول الأخرى وفق أسبقيات العمل.

- الأسبقية الأولى في العودة تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين.

- الأسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في الدول.

- الأسبقية الثالثة تخص تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.

- لن نترك مصريًا واحدًا عالقًا في الخارج، وفق توجيهات الرئاسة.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج في الدولة المصرية، وأن الدولة المصرية لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب في العودة إلى مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء: نعمل على إعادة المصريين بالخارج قبل العيد، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة هذه الملف، وإعادة المصريين بالخارج رغم إمكانيات الدولة المصرية فى ظل أزمة فيروس كورونا.