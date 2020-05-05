مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. انتحار مواطن أسفل عجلات المترو وتأجيل قضية محمد رمضان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. انتحار مواطن أسفل عجلات المترو وتأجيل قضية محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

مجلس الدولة: حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة إلا بعد تسجيلها بالصحة

أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ينص فى المادة 59 على أن "يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية، أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم".

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا بعد انتشار الفيديو على "فيسبوك".. ضبط أطراف مشاجرة مكتب تأمينات اجتماعي أكد مصدر أمني، أن أجهزة وزارة الداخلية، ضبطت مجموعة من السيدات، علي أثر ما تداولته بعض صفحات موقع "فيسبوك" من مقطع فيديو لمشاجرة بين سيدتين "شقيقتين" وموظفة بأحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بالقاهرة، وقيام الموظفة بدفع لوح زجاج شباك الصرف مما أدى إلى كسره وإصابتها بجرح باليد.



ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "خلية إمبابة الإرهابية" قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة المتهم محمود فتح الله فى اعاده اجراءات محاكمته فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد ب"خلية امبابة الارهابية " بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما نسب اليه من اتهامات. Advertisements

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا السجن 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة في الوايلي قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى بمعاقبة المتهم عبد الله محمد بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر بدائرة قسم الوايلى.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان لـ 3 يوينو قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 3 يوينو المقبل.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا انتحار مواطن أسفل عجلات مترو حدائق المعادى شهدت محطة مترو حدائق المعادى اتجاه حلوان، انتحار مواطن بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق.

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