شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تسيير رحلتين اليوم لمغادرة المصريين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلتين اليوم لمغادرة المصريين المخالفين للإقامة على شركة مصر للطيران من مطار الكويت إلى مطار القاهرة.

وقالت عبر حسابها في تويتر، إن الرحلة الأولى لمغادرة المصريين ستكون في تمام الساعة الـ3 عصراً، وعلى متنها 195 راكباً.

مغادرة المصريين العالقين في الكويت

مغادرة المصريين العالقين في الكويت

مغادرة المصريين العالقين في الكويت

مغادرة المصريين العالقين في الكويت