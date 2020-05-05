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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تسيير رحلتين اليوم لمغادرة المصريين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلتين اليوم لمغادرة المصريين المخالفين للإقامة على شركة مصر للطيران من مطار الكويت إلى مطار القاهرة.
وقالت عبر حسابها في تويتر، إن الرحلة الأولى لمغادرة المصريين ستكون في تمام الساعة الـ3 عصراً، وعلى متنها 195 راكباً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.