شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدمت الإدارة الصحية بالشيخ زويد، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وقال محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، إن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة نفذ حملة للمرور على محلات السلع الغذائية والخضروات والجزارة والأسماك وأفران الخبز بالشيخ زويد، لمتابعة جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإجراءات تخزينها.

وأضاف «حسن»، أنه تم ضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي، حيث تم إعدامها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الحملة بتوجيهات من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبإشراف الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة، ومتابعة الدكتور رمضان توفيق مدير الطب الوقائي بالمديرية.