شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كوبونات سلعية لـ«الأولى بالرعاية» والأكثر احتياجاً بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أنه تقرر طرح كوبونات سلعية لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بالمحافظة.

وأكد في بيان صحفي، إنه سيتم طرح الكوبونات من خلال 3 شرائح هي كوبونات بفئات الـ 20 والـ 50 والـ 100 جنيه، في أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بمراكز المحافظة الخمسة، ليتمكن المواطنون القادرون من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شراؤها من الآن.

وأشار إلى إن كوبونات صرف السلع عبارة عن أذونات مشتريات سلعية يجري شراؤها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين والمواطن يتوجه لفرع شركة المصرية لتجارة الجملة ويستطيع شراء أي سلعة بالقيمة الموجودة بالكوبون، مشدداً على أن الكوبون لا يمكن استبداله بنقود ومصنوع بطريقة لا تقبل التحايل أو التزوير.

وأضاف أن هذه الفكرة منذ طرحها لاقت قبولاً وترحيباً لدى قطاع كبير من المواطنين والإقبال على شرائها وذلك تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين بعضها البعض، بحيث يمكن للمواطنين القادرين شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين.