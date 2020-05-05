شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ظهور 9 حالات «كورونا».. «السامولي للغزل» تمنح العاملين إجازة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مجلس إدارة شركة «ساموليتكستيل إنترناشيونال» للغزل والنسيج بالمحلة، الثلاثاء، منح إجازة «مدفوعة الأجر» للعاملين بها لمدة أسبوعين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من 4 حتى 18 مايو الجاري.
جاء ذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي حرص عليها أعضاء مجلس إدارة مصانع «السامولي» عقب ظهور ما يقرب من 9 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفحص المخالطين لهم من زملائهم وأسرهم ونقلهم من العزل بمستشفى الصدر إلى الحجر الصحي بمستشفى العزل بكفر الزيات.
أوضح الدكتور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مديرية الصحة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية بداية من توقيع الكشف الطبي على عدد من المخالطين للحالات الإيجابية ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول، بالإضافة إلى تطهير المنازل والشوارع.
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