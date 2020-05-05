شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف شارع نفق البساتين بتكلفة 2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف شارع نفق البساتين المؤدي لطريق الماي بطول 1600 متر، وبتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة 10 شوارع بمدينة شبين الكوم، لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشئ لأصله وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، رافقه الاستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، والمهندس على عبدالدايم، مدير مديرية الطرق، والنائب هشام عبدالواحد، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مشدداً على ضرورة الالتزام والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة.