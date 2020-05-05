شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تكثيف أعمال التعقيم داخل الأسواق والمناطق الحيوية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق التطهير بمحافظة بورسعيد، جهودها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمؤسسات والطرق والميادين عن تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان، بالقيام بحملات مكثفة تشمل تطهير وتعقيم كافة الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين، وزيادة الدفع بالأطقم الخاصة بالتطهير والتعقيم وتكثيف حملات التطهير خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تكثيف أعمال التعقيم داخل الأسواق والمناطق الحيوية التي تشهد اقبالا من المواطنين، وكذلك المؤسسات التي بدأت تشهد تردد من المواطنين للحفاظ على سلامتهم، وكذلك توفير الدعم للأحياء لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار الفيروس المستجد، مؤكدًا على وجود غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أخر تطورات الوضع الراهن والتنسيق بين كافة الأجهزة التتفيذية بالمحافظة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكافة الارشادات والتعليمات التي اقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة في الأسواق والمحال التجارية والالتزام بمسافة مترا بين المواطنين، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن تخطى هذه المرحلة يقوم بشكل أساسي على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنع الاختلاط والتزام المنازل تحقيقا للسلام والأمن العام في ظل هذه المرحلة الحرجة.

استمرار تعقيم وتطهير شوارع بورسعيد

استمرار تعقيم وتطهير شوارع بورسعيد

استمرار تعقيم وتطهير شوارع بورسعيد