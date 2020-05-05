خروج 12متعافيًا من «كورونا» بعزل اليونسكو بسرس الليان (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت هناء عقيلة رئيس مدينة سر الليان، بخروج دفعه من المتعافين من مرض كورونا، عقب شفاءهم تماما من مقر العزل باليونسكو. وأضافت بأن عدد المتعافين الذين خرجوا من مبنى العزل باليونسكو بلغ حوالي (١٢) متعافي من فيروس كورونا المستجد. فيما شددت «عقيلة» على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بشوارع المدينة، وتعقيم مبنى العزل 3مرات يوميا. في سياق متصل، صرح خالد النمر رئيس مدينة قويسنا، أن عدد حالات الشفاء من أبناء المركز بلغت 28 حالة كانوا مصابين بفيروس كورونا. وأضاف «النمر»، أن الحالات خرجت بالكامل وعادت لمنازلها مؤكدا على استمرار عمليات التطهير والتعقيم بالمركز والمدينة. Advertisements خروج المتعافين بـ«الكورونا» من مستشفى العزل بالمنوفية خروج المتعافين بـ«الكورونا» من مستشفى العزل بالمنوفية خروج المتعافين بـ«الكورونا» من مستشفى العزل بالمنوفية خروج المتعافين بـ«الكورونا» من مستشفى العزل بالمنوفية الوضع في مصر

اصابات 6,813

تعافي 1,632

وفيات 436

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