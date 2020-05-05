شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد «بئر العبد» ويطلق اسمه على مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، واجب العزاء لأسرة الشهيد شحاته مصطفى عبدربه ضابط بالقوات المسلحة، إبن قرية الدبايبة مركز بركة السبع، والذي استشهد أثناء تأدية عمله جنوب مدينة بئر العبدبشمال سيناء، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة بركة السبع، والنائب هشام عبدالواحد عضو مجلس النواب .

وأكد المحافظ لأسرة الشهيد، أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحو بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن، وأن استمرار العمليات الإرهابية لن يزيدنا إلا إصرار وعزيمة في الحفاظ على تراب وطننا الغالي، كما أكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين .

وتخليدا لذكرى الشهيد ودوره الوطني أمر محافظ المنوفية بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة عزبة الإصلاح الزراعي للتعليم الأساسي بالدبايبة، تخليداً لذكراه وإجلالاً لما قدمه من تضحيه غالية ودماء ذكية سالت على أرض الوطن، كما توجه بتحية إعتزاز وتقدير لأسر الشهداء الذين قدمو أغلى ما يملكون دفاعا عن أرض الوطن .

جدير بالذكر أن الشهيد شحاته مصطفى عبدربه قد استشهد الخميس الماضي، إثر إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة ويبلغ من العمر 42 سنة، متزوج ولديه ولدان مصطفى 8 سنوات ومازن 10سنوات، ولديه 4 من الإخوة الأشقاء ووالده فلاح ووالدته ربة منزل، ويشهد أهالى قريته بالسمعة الطيبة وكرم أخلاقه.