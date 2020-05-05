شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلوم الصحية: لدينا 100 إصابة بكورونا.. لا نستطيع إدخال بعضهم مستشفى عزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن نحو 100 عضو بالنقابة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الدبيكي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن محافظة الأقصر بها 13 فني صحي مصابين بفيروس كورونا، وأشار إلى أن حالتين منهم متواجدتين بمستشفى أرمنت، أحدهما أخصائي معامل والآخر أخصائي شائعة، لافتًا إلى أن الحالتين لم يدخلا مستشفى عزل منذ 5 أيام.

وتابع نقيب العلوم الصحية: «آخر المصابين كان أحمد مكي، نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، وتم وضعه على سرير غير آدمي في مستشفى حميات الأقصر لمدة 4 أيام وحتى الآن، ونقل أيضا العدوى لوالدته التي تبلغ من العمر 70 عاما مريضة بالسكر والضغط، وكذلك نقلت العدوى لشقيقته، بسبب عمله».

وأوضح «الدبيكي» أن محافظة الإسكندرية على سبيل المثال بها 5 إصابات، وجنوب سيناء بها 9 إصابات بفيروس كورونا.

وأوضح «الدبيكي» أنه أرسل خطاباً إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لإطلاعها على تفاصيل الوضع بين أعضاء النقابة.

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