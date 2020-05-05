شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام» يشيد بـ«الاختيار».. ويثَّمن دور الدولة في مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجتماعًا، ظهر الثلاثاء، حيث ناقش التقرير الأول للجنة الدراما حول دراما رمضان، وأشاد المجلس بما قدمه مسلسل الاختيار وما يمثله من تجسيد للكفاح البطولي لجنودنا البواسل في القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.

وأشار التقرير إلى غياب المسلسل الديني وأهمية تواجد المسلسلات الإجتماعية.

وثمَّن المجلس على دور الدولة في مواجهة وباء كورونا ودور الإعلام في نشر ثقافة مواجهة هذا الوباء وأهمية التكاتف خلف الدولة في جهودها ودعمها.

وأكد المجلس أنه بصدد تنفيذ خطط وبرامج لدعم حقوق الأنسان في مجال حرية الصحافة والإعلام ولتكون جزء من التقرير المصرى السنوى الذي تعده اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.