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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 أسواق شعبية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت أحياء الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الأسواق الشعبية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بإلغاء الأسواق الشعبية والأسبوعية بأحياء وقرى المحافظة، منعا للتجمعات.
ومن جانبه، قال محمد عبدالله، رئيس حي العامرية ثان، إن الحملة أسفرت عن إزالة أسواق قريتي«الوفاء وأبوبكر»، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع قوات الشرطة لمنع إقامة أي أسواق في القرى تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية.
وعلى صعيد متصل، تمكنت وحدة التدخل السريع بحى شرق من إزالة سوق شعبي بشارع القاهرة.
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