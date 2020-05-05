شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: الدولة نجحت في استرداد 4.2 مليون متر و14 ألف فدان بكل المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته بالمحافظات من تعديات تتعلق بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة منذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 مارس الماضي حتى 4 مايو الجاري، بلغت حوالي 4 مليون و267 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و14528 فدان بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الوزير، الثلاثاء، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات حتى الآن بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والمخالفات الزراعية والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال الظروف الحالية التي تمر بها الدولة خلال تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وإقامة مبانى وأسوار وكذا بالزراعة عليها.

وقال شعراوي إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن نجحت في القيام بـ5579 حالة إزالة للتعديات على أملاك وأراضي الدولة خلال 41 يومًا منذ بداية إزالة التعديات، لافتا إلى أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت في إزالة 4367 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة واسترداد حوالى 4 مليون متر و267 ألف متر حتى 4 مايو الجاري، كما تم إزالة 1212 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 14528 فدان ليصل، كما تم إزالة 5180 حالة لمخالفات البناء على مساحة 607 ألف متر مربع، كما تم إزالة 10149 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 3311 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها كافة المحافظات في إسترداد حقوق ومتتلكات الدولة كاملة خلال الفترة الماضية.

وشدد شعراوي على ضرورة إستمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة في هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدى بحسم لأي تعديات في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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اجتماع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي - صورة أرشيفية