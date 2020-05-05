شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر حكومية: 15 مليار جنيه إيرادات متوقعة من زيادة «رسم التنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن قانون زيادة رسم تنمية الموارد على عدد من الخدمات والأنشطة التي أقرها مجلس النواب، الإثنين، سيتم تطبيقه فور صدوره من البرلمان، ونشره بالجريدة الرسمية مباشرة، مشيرة إلى أنه لن يتم الانتظار لحين بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2020 / 2021، والمقرر بدء تنفيذها يوليو المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الأثر المالي المتوقع من زيادة رسم التنمية سيبلغ 15 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الرسوم الجديدة لن تسهم في زيادة الأسعار بالسوق المحلى، لاسيما أنها تعد ضرائب غير مباشرة «لأن بعض البنود جاء رفع رسم تنمية الموارد عليها لحماية الصناعة المحلية وتشجيع شراء المنتج المصري وليس المستورد».

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد فور موافقة البرلمان على القانون، أمس، أنه «لا تغيير في أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار»، موضحًا حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أي أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.

وأضاف «معيط» أن ما تضمنه مشروع تعديل بعض أحكام قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، من رسوم جديدة بنحو ٣٠ قرشًا على كل لتر مباع من البنزين و٢٥ قرشًا من السولار، تُعد مجرد تسوية محاسبية بين وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، حيث تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يُمَّكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويُسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى.

وأوضح أن «الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار والتي أقرها مجلس النواب اليوم، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعارهما الحالية أو أعباء إضافية على المواطنين ولكن فقط لإجراء التسويات المحاسبية بين الخزانة العامة للدولة وهيئة البترول».

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