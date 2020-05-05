شكرا لقرائتكم خبر عن ممرات وبوابات للتعقيم الكامل.. «ماونتن فيو» تنفرد بأول بروتوكول متكامل ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «ماونتن فيو» عن بدء تطبيقها لبروتوكول للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يجري تطبيق بروتوكول PCF 4، والذي يعني «الناس أولا» في جميع مشروعات الشركة ومواقعها الانشائية ومقرها تمهيدا للعودة التدريجية وتسيير الأعمال والحياة وفقا لتوجه الدولة بمساندة الاقتصاد والالتزام بأقصى إرشادات الوقاية من الفيروس بما يحافظ على سلامة الجميع.

يتضمن بروتوكول PCF4 عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة والتي تقوم على أسس علمية وعالمية للوقاية من الفيروس المستجد. ويوضح الفيديو ممر وبوابات التعقيم والتطهير والتي يعبر من خلالها جميع العاملين والزائرين داخل وخارج المشروعات والمباني الإدارية والمجتمعات ومواقع الانشاءات. هذا بالإضافة إلى آليات تعقيم السيارات نفسها أثناء دخولها وخروجها، وتزويد المباني بأدوات وقائية لاستخدام المصاعد والأماكن الأكثر عرضة للتلامس للكثير من الأفراد.

إلى جانب هذه الطريقة المبتكرة للتعقيم التام، هناك فرق النظافة والتعقيم الدورية وعلى مدار الساعة لمقر الشركة والمكاتب والمواقع الانشائية بما فيها من معدات هذا بالإضافة إلى تعقيم المشروعات بالكامل والشوارع والأماكن العامة حرصا على سلامة الساكنين. كما تشدد «ماونتن فيو» إجراءات السلامة والوقاية الصارمة في مواقعها الانشائية وأماكن العمل من خلال جلسات التوعية اللازمة، وتوزيع أدوات ومواد التعقيم والتطهير.

وتأكيدا على الوقاية والأمان ولان صحة الجميع هي أولوية قصوى لدى الشركة، تطبق الشركة البروتوكول بحزم في مواقع الانشاءات لضمان سير العمل بما يحقق الالتزام بخطط وجداول التسليم التي وعدت بها الشركة عملاءها، ليحدد البروتوكول مسافة آمنة للعمل بين العاملين في المواقع، بما يضمن سلامة الجميع.

تعد شركة ماونتن فيو من أولى الشركات التي تستخدم هذا البروتوكول المتكامل على مستوى المشروعات ومواقع الانشاءات وحتى مقرها الرئيسي، وهو نتيجة خطوات جادة اتخذتها الشركة منذ اندلاع أزمة كورونا كان أولها تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم الأزمة للوقوف على أفضل الحلول للتعامل معها، وهو ما يعكس وعي الشركة بمسؤوليتها تجاه المجتمع وتجاه العاملين لديها وعملائها خاصة خلال هذه الفترة الحرجة.

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تعقيم وتطهير كامل ضد كورونا في «ماونتن فيو»

تعقيم وتطهير كامل ضد كورونا في «ماونتن فيو»

تعقيم وتطهير كامل ضد كورونا في «ماونتن فيو»