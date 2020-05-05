شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 10 أشخاص أقاموا صلاة التراويح في «زاوية» شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 10 أشخاص بضمان محل إقامتهم بعد اتهامهم بمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بحظر إقامة الصلاة في المساجد، وذلك بعد ورود تحريات الأمن الوطني.

ووفقا لتحقيقات النيابة التي باشرها منصور زعلوك، وكيل النائب العام، فإن المقبوض عليهم أقاموا صلاتي العشاء والتراويح داخل زاوية صغيرة أسفل عقار تحمل اسم «زاوية على الفجال» بمنطقة باكوس، وذلك بالمخالفة لقرار الحظر، وبسؤالهم أقروا بأنهم لم يقصدوا خرق الحظر وأن الزاوية صغيرة أسفل العقار الذي يقطنون به. وأضافوا أنهم لم يدعوا لإقامة الصلاة في المسجد وأنهم حسنى النية.

كان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الرمل يفيد بقيام بعض الأشخاص بإقامة صلاة العشاء بأحد المساجد بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وجرى القبض على 10 أشخاص أثناء أدائهم صلاة التراويح في جماعة داخل المسجد المشار إليه، دون الالتزام بقرارات منع التجمعات وغلق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحجزهم على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات الأمن الوطني. وبورود التحريات، اليوم، أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم.

Advertisements