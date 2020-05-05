شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» طقس معتدل الأربعاء.. والقاهرة 28 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية مشمس، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد لطيف على جنوبه، كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وهناك نشاط للرياح على جنوب سيناء واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

ويُرجع خبراء الأرصاد هذه الظواهر إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الجمهورية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «28 – 16»، الإسكندرية «24– 16»، قنا «30- 20»، الأقصر «31 – 20»، أسوان «33 – 21».

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