شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشرقية»: قبول تبرعات المجتمع المدني لصالح المستشفيات والمراكز الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في جلسته المنعقدة مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، عددٍ من الكتب الواردة لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات طبقاً للقانون.

وافق المجلس على مذكرة مديرية الشؤون الصحية المقدمة بشأن طلب الموافقة على قبول التبرعات المقدمة من المجتمع المدني لصالح المراكز الطبية بالعاشر من رمضان ومستشفى السعديين المركزي بمنيا القمح ومديرية الشؤون الصحية ومستشفى الإبراهيمية المركزي ومستشفى الحميات بالزقازيق ومستشفى ديرب نجم المركزي، وذلك لحسن سير العمل وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمخزنية للتجهيزات والمستلزمات الطبية المقدمة.

كما ناقش المجلس، المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة بشأن كتاب رئاسة مركز ومدينة الزقازيق المتضمن موافقة المجلس التنفيذي للمركز جلسة 31 / 12 /2019 على إطلاق اسم المرحوم أسعد السيد محمد الذي كان يعمل رئيس حي أول الزقازيق على حديقة الصهاريج بميدان المنتزه، ليوافق المجلس وذلك تقديراً لما قدمه المذكور من جهد وعمل دؤوب أثناء فترة توليه رئاسة الحي.

كما وافق المجلس على مذكرة إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة والمقدمة بخصوص طلب الموافقة على تغيير اسم مسجد إبراهيم الدسوقي بناحية طوخ القراموص مركز أبوكبير إلى اسم مسجد بلال ابن رباح وذلك بناءاً على المذكرة الواردة من مديرية الأوقاف والطلب المقدم من رواد المسجد.

وناقش المجلس التنفيذي، مذكرة إدارة مرور الشرقية بشأن طلب الموافقة على السير في إجراءات الترخيص لعدد 25 سيارة ميكروباص 14 راكب من عدد السيارات السابق الموافقة عليها بمجلس تنفيذي المحافظة جلسة 28 / 11 / 2017 عدد 50 سيارة ميكروباص 14 راكب لربط مدينة الصالحية الجديدة بالمحافظات والمدن والأخرى، ليوجه المحافظ بالالتزام برأي المرور في هذا الشأن.

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