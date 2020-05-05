شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تطهير أكثر من 85 ألف منشأة حكومية مجاناً للوقاية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريراً من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات بتطهير 77295 مكانا ضد فيروس كورونا وبيانتها كالتالى:-

محافظة أسوان عدد الجهات التى تم تطهيرها 97، محافظة السويس عدد الجهات التي تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 122، محافظة القاهرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 305، محافظة المنوفية عدد الجهات التي تم تطهيرها 1347، محافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 19028، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1488، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 192، محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 1305، محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2171.

محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 319، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 946، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 932، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 897، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 196، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 21317، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 8335، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 394

محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 303.

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محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 12860، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 1007، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 2427، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 699، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 63، حيث وصل إجمالي ما تم تطهيره في الفترة من 14 مارس 2020 حتى 3 مايو 2020 الى 77295.

كما تلقى وزير الزراعة من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة التقرير الذي أعده الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية والذي يفيد قيام الإدارة بالاشتراك مع مديريات الزراعة بالمحافظات بتطهير عدد 7892 وبيانتها كالتالى..

محافظة القاهرة عدد ما تم تطهيرها 100،محافظة الجيزة عدد ما تم تطهيرها 219، محافظة الغربية عدد ما تم تطهيرها 441، محافظة الاقصر عدد ما تم تطهيرها 350، محافظة القليوبية عدد ما تم تطهيرها 435، محافظة الفيوم عدد ما تم تطهيرها 263، محافظة السويس عدد ما تم تطهيرها 100، محافظة اسوان عدد ما تم تطهيرها 200، محافظة البحر الاحمر عدد ما تم تطهيرها 50، محافظة الشرقية عدد ما تم تطهيرها 430، محافظة دمياط عدد ما تم تطهيرها 611، محافظة مطروح عدد ما تم تطهيرها 404، محافظة المنوفية عدد ما تم تطهيرها 750، محافظة الوادي الجديد عدد ما تم تطهيرها 30.

محافظة الدقهلية عدد ما تم تطهيرها 400، محافظة المنيا عدد ما تم تطهيرها 300، محافظة سوهاج عدد ما تم تطهيرها 700،محافظة كفر الشيخ عدد ما تم تطهيرها 700، محافظة الاسكندرية عدد ما تم تطهيرها 200،محافظة الاسماعيلية عدد ما تم تطهيرها 150، محافظة البحيرة عدد ما تم تطهيرها 500، محافظة بورسعيد عدد ما تم تطهيرها 125، محافظة اسيوط عدد ما تم تطهيرها 308، محافظة بنى سويف عدد ما تم تطهيرها 300، محافظة قنا عدد ما تم تطهيرها36.