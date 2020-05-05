شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 544 مليون و364 ألف من معاشات مايو ببنك ناصر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدي لبنك ناصر الاجتماعي انتظام صرف المعاشات لليوم الرابع علي التوالي بجميع فروع البنك المنتشرة في انحاء الجمهورية وتتم متابعة عمليات الصرف علي مدار اليوم والعمل علي حل اي شكوي من اصحاب المعاشات والقائمين علي الصرف .

وأضاف فاروق أنه بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام منعا لزحام المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد لافتا إلى أن إجمالى الصرف حتى مساء أمس الإثنين من جميع فروع البنك بلغ 252الف و621 الف عميل بقيمة إجمالية 544 مليون و364 ألف جنيه تقريبا بإجمالى حركات 335 ألف تقريبا حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلى فى اليوم الأول الموافق يوم الجمعة الاول من مايو 41الف و822 عميل بإجمالى مبلغ 102مليون و433 ألف جنيه بينما تم فى اليوم الثانى الصرف لـ 25 ألف عميل بقيمة اجمالية 53مليون و461الف جنيه كما تم الصرف في اليوم الثالث لعدد مليون و135 ألف عميل بإجمالى مبلغ 247مليون و501الف جنيه وفى اليوم الرابع تم الصرف لـ71 ألف و755عميل بإجمالى مبلغ 140مليون و968 ألف جنيه.

وأشار فاروق إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وإداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات داخل الفروع حيث تم الحرص على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ فورى بجانب كل منافذ فورى بلس وكذلك الصرف من خلال ماكينات الصراف اللآلى سواء تخص البنك أو البنوك الأخرى هذا بالإضافة إلى الصرف من داخل فروع البنك البالغ عددها 93 فرع في كافة انحاء الجمهورية فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى يقدمها البنك لعملائه لمواجهه فيروس كورونا المستجد.