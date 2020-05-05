شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الجيزة يعين وكيلين جديدين للإيبراشية وسكرتيرا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الجيزة اليوم الثلاثاء قرارات إدارية لتنظيم العمل بكنائس الجيزة وإعادة وترتيب الإيبارشية.

وقال أسقف الجيزة فى بيانه: يعين القمص كيرلس أميل وكيلا لقطاع أعمال مجمع الكهنة؛ والمجالس الإكليريكية وما يستجد من أعمال.

وتابع: ويعين القمص حنا يعقوب وكيلا للأعمال الإدارية وبعض المهام الأخرى، مضيفا أنه يتم تعيين القس جبرائيل أديب كسكرتير أول.

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وتعيش الكنيسة هذه الأيام، فترة الخماسين وهى الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.

الكنيسة تحتفل بعيد الصعود فى اليوم الأربعين بعد عيد القيامة وهو ذكرى صعود المسيح إلى السماء، وتحتفل الكنيسة فى فترة الخماسين بدورة القيامة فى حالة إقامة صلاة قداس، حيث يطوف الشمامسة والكهنة بالصلبان كافة أرجاء الكنيسة حاملين صورة السيد المسيح للاحتفال بالقيامة، وهو ما يطلق عليه دورة القيامة، إلا أن هذه الطقوس متوقفة بسبب غلق الكنائس كإجراء احترازي بسبب وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.