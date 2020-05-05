شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: تعقيم المؤسسات الخدمية ومساعدات للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الهلال الأحمر المصرى تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأسبوع السادس على التوالى من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التى تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر تمكنت فرق المتطوعين هذا الأسبوع من تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالى 185 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوى فى تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

كما قام الهلال الأحمر المصرى بتنظيم 188 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة فى 22 محافظة.

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وتضمنت هذه الأعمال أيضا 154 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعى للحد من مخاطر انتشار العدوى وتم تنفيذ تلك المهام 964 متطوع يوميا بإجمالى ساعات عمل 52596 ساعة على مدار الأسبوع.

يقدم الهلال الأحمر المصرى خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسى والدعم الميدانى للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات وذلك من خلال 5472 متطوع تم تدريبهم على ذلك.

يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصرى تجاه المجتمع الأهلى وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب.