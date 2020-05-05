شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى.. المستمع للغيبة مشارك فى الإثم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه، وفضل الذكر، وهل الذكر منحصر فى التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن (فيروس كورونا).

قال الشيخ أحمد المالكى، إن بعض الناس يظنون أنهم أذكياء وأنه لا يشارك فى الغيبة ويقول أنا استمع فقط ولا أشارك فى الغيبة، وهو خطأ فالقائل والمستمع بالغيبة مشاركين فى الاثم.