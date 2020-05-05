شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته اليوم للجهات المختصة بمد فترة صرف سلع نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم حتى آخر الشهر بدلاً من إنتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.

يأتى ذلك حرصاً من الوزارة على قيام المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر من خلال محال بدالى التموين، وفروع مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين التى توفرها الوزارة.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد استمرار طرح الكوبونات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة "العامة والمصرية" من أجل مساعدة القادرين على شرائها وتقديمها للمحتاجين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية حيث تعد هذه الكوبونات أحد أوجه التكافل الاجتماعي وأن هذه الكوبونات تتيح لحاملها صرف جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما أن هذه الكوبونات السلعية بقيمة مالية بفئات 20 و50 و100 جنيه ومقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على اى سلعة يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.