شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: منح 2340 حالة معاشات استثنائية من الشهداء والمصابين أبناء محافظة شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعا برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، وأعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لـ 2340 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية بالإضافة الى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التى أدت خدمات جليلة، التى استلزم الأمر البت فيها.

وقالت القباج إن الحالات التى تم الموافقة عليها تشمل الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدى الإرهاب والتطرف، لافتة إلى أنه سيتم تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد بالإضافة للحاصلين على أوسمة فى مجال العمل العام.