شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 900 طن مخلفات صلبة من مجمع مدارس الصفا والمروة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، من رفع 1000 متر من المخلفات الصلبة بمنطقة مجمع مدارس الصفا والمروة بالهرم بما يقارب الـ900 طن مخلفات، من خلال 45 نقلة مخلفات صلبة من شارع الصفاء والمروة أمام مجمع المدارس بحى الهرم بتواجد منير أنور مدير إدارة الرصد الميدانى بالمحافظة وحى الهرم لمتابعة الأعمال، وتنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى السياق قاد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم حملة ليلية مكبرة لرفع القمامة والإشغالات وتطهير وتعقيم ورش المبيدات لمكافحة الناموس والذباب بشوارع مجمع المدارس وترعه الزمر ومحمد مبروك ومنطقة البوسطة بقرية بشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم.

وأشار نائب المحافظ بأن الحملة تهدف إلى رفع تراكمات القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم ورش المبيدات لمكافحة الناموس والذباب بشوارع القرية، حيث بتكثيف الورديات والعمل على مدار اليوم لرفع القمامة أولا بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة بمختلف مراكز والمدن المحافظة بناء على توجيهات اللواء المحافظ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال إطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.