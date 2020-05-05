شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 565 شاباً بسوهاج بينهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 565 شاباً من بينهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة سوهاج، من 1673 شاباً باحثاً عن العمل، منهم 48 من ذوى الهمم، فضلا توفير 52 فرصة عمل بمدن المحافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال مارس الماضي بزيادة عدد المشتغلين 400 عامل غير منتظم واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 153 عاملا ، ورعاية اجتماعية لـ 7 حالات وفاة ، و18 مواليد ، وحالتين زواج ، وثلاث عمليات جراحية ، ليصبح المستفيدين من الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح وكافة المميزات بهم إلي 4000 ألاف عامل.

وقال الدكتور هشام أبو زيد، مدير المديرية: إن المديرية قامت قبل تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل علي 760 منشأة ، وتحرير 48 محضرا للمنشآت المخالفة بعد اعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

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كما تم القيام بـ 29 حملة نهارية و8 ليلية ، فضلا عن 410 حملات مراقبة ساعات العمل ، بالإضافة إلي بحث 3 شكوي عمالية والتصرف فيها سواء بإزالة أسبابها أو اتخاذ محاضر بشأنها.

وأشار مدير المديرية إلي أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش علي 125 منشأة كثيفة العمالة ، وتم منح 91 منشأة المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وتم إعادة التفتيش علي 317 منشأة ، وتم منح 91 منشأة أخري المهلة القانونية.

كما تم عمل 110 عقود تدرج مهني للصبية بالمنشآت ويتم متابعة ذلك من خلال مفتشي العمل.