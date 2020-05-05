شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على محلات الجزارة لضبط مخالفات الذبح خارج السلخانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال تكثيف اللجان المروية على محلات الجزارة، لضبط الجزارين المخالفين، والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية او اعدامها، وتنفيذ الإجراءات خلال شهر رمضان مع زيادة كمية المعروض فى الاسواق من اللحوم والدواجن ومع اهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة من خلال لجانها المرورية لتنفيذ الإجراءات الرقابية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وقال تقريرالخدمات البيطرية، إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، بالحفاظ على صحة المواطن بتكثيف الحملات التفتيشية ولجان المتابعة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية والدواجن والأسماك اتخذت ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، وعدد من الإجراءات إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، تعزيز المجازر بقوة من الاطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، عمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء.

وأضاف التقرير، أنه بالنسبة لإدارة التفتيش على اللحوم، إلغاء جميع الإجازات للاطباء البيطريين والعاملين بالإدارة، التنسيق مع مديرية الامن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية او اعدامها وذلك بالاشتراك مع الاجهزة الرقابية الاخرى كالشرطة والتموين ، متابعة تداول المنتجات الحيوانية بالاسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة الثلاجات واماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتي لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصا على سلامته، والإشراف على جميع الاغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، وتكثيف الحملات لمنع اقامة أسواق وشوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظراً لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات، مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.