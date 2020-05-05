شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطلق مشروع تطوير قرية الصيادين "الغرقانة" بجنوب سيناء بـ50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير قرية الصيادين (الغرقانة)، بتكلفة تقدر بحوالى 50 مليون جنيه بمحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع مشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية فى مصر الذى تنفذه الوزارة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أن المشروع يهدف إلى نقل قرية الصيادين الغرقانة بأكملها من الخط الساحلي إلى مسافة حوالى 200 متر فى الداخل، بالإضافة الى تحسين الظروف المعيشية والبيئة العمرانية للمجتمع المحلى حيث يعد من أهم أولويات الوزارة دمج المجتمعات المحلية للمحميات فى عمليات التطوير وتنميتهم على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.

وأشارت إلى انتهاء فريق من الباحثين ذوى خبرات فى مجال السياسات والتخطيط والهندسة المعمارية الحضرية من اعداد دراسة استقصائية أساسية، وتقييمًا تشاركيًا مع المجتمع المحلى وشركاء العمل البيئى بالمنطقة، حيث تم وضع صورة اجتماعية واقتصادية للقرية اعقب ذلك وضع خطة رئيسية جديدة تحقق المصالح البيئية و الاجتماعية والاقتصادية لجميع الاطراف وفق اسلوب المقاربة التشاركية.

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وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم الإنتهاء من الخطة والدراسات الميدانية والتصميمات الهندسية للقرية، وكذلك تم التعاقد مع شركة متخصصة في العمارة والإنشاءات البيئية لتنفيذ المشروع حيث تم البدء فى تنفيذ بعض الأنشطة التحضيرية بالمشروع ومنها إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع من خلال دكتور استشاري معتمد من الجهاز التنفيذي لشئون البيئة، مع البدء في تصنيع مكابس الطوب المضغوط الذي سيتم تصنيعه من التربة الطبيعية ويستخدم لتنفيذ مباني الوحدات السكنية بالقرية الجديدة في إطار سياسة الدولة ووزارة البيئة في استخدام أساليب بناء مستدامة بيئية، وكذلك جاري البدء في التحضير لنقل المعدات والعمالة لموقع القرية.