إنفو جراف.. لوحة شرف شهداء الجيش الأبيض فى مواجهة وباء كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديرًا للدور الوطنى الذى يقوم به أطقم الرعاية الصحية فى مصر والمعاونين لهم، فى مواجهة فيروس كورونا، أطلق ”الخليج 365” مبادرة "لوحة شرف الجيش الأبيض. وتضم لوحة الشرف من شهداء الفرق الطبية، 8 أطباء و2 من طاقم التمريض، هم: (1) الأطباء: - الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر. - الدكتور جبريل على يوسف، استشارى جراحة الرمد. - الدكتور أشرف عدلى، استشاري القلب بمستشفى قنا العام. - الدكتور طارق شكري ، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق. - الدكتور محمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق. - الدكتور ممدوح السيد مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج. - الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. - الدكتورة سونيا عبد العظيم. (2) التمريض: - السيد محمد المحسناوى، تمريض مستشفى النجيلة. - سهام محمد عبده، تمريض الدقهلية. Advertisements

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