شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ثلوج على مناطق متفرقة فى وسط وشمال سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت مناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء اليوم لسقوط ثلوج، مما أدى لتراكم كميات كبيرة من الثلوج.

وذكر سكان قرى ومناطق البرث جنوب رفح، أن مناطقهم تعرضت بدورها لسقوط الثلوج.

واحتفل أبناء شمال سيناء بتساقط حبات البرد بجمعها والتقاط صور تذكارية لها، وقال الأهالى، إن الموجة الشتوية التى تمر بها مناطقهم تسمى "العقربينيات" تأتى كل عام فى هذا الوقت فى موسم حصاد القمح والشعير وجنى ثمار الخوخ وكثيرا ماتلحق أضرار بانتاجهم وتعتبر أخر موجات الشتاء.

وشهدت مناطق شمال سيناء الساحلية والوسطى اليوم الثلاثاء، هبوب رياح متوسطة، وسقوط أمطار خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء مجددا رفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعاتها الخدمية تحسبا لأى تطورات فى الأحوال الجوية، ولم تتلق غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات بحوادث.

وتتابع غرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة الموقف.

وناشدت محافظة شمال سيناء فى بيان لها المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين خلال فترات تساقط الأمطار، وذلك حرصًا على السلامة العامة لهم وحفاظًا عليهم.

وقال أهالى بمدينة العريش، أن سقوط خفيف ومتقطع للأمطار بدأ مع صباح اليوم وبعد ساعات الظهر اشتدت الرياح وتلبدت السماء بالغيوم، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

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وشهدت مناطق وسط سيناء قيام الأهالى بأخذ الاستعدادات خشية حدوث موجة سيول جديدة.

وقال أحمد عبد الحليم رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء، إن كافة الاستعدادات اتخذت تحسبا لأى تطورات فيما يخص السيول.

وأضاف أن غرفة العمليات بمجلس المدينة تتابع الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

وشهدت شمال سيناء منتصف مارس الماضى سقوط أمطار وجريان سيول بمختلف مناطقها.